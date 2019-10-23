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اصابة سيدة من البقيعة جراء لدغة افعى



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وصلت الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا سيدة تبلغ من العمر 59 عاما جراء تعرضها للدغة افعى في البقيعة عصر اليوم.

وجاء في بيان ان الحديث يدور عن سيدة تعرضت للدغة افعى في ساحة المنزل ووصفت حالتها بالمستقرة.

اصابة سيدة من البقيعة جراء لدغة افعى




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