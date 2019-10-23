اصابة, سيدة, من, البقيعة, جراء, لدغة, افعى,

وجاء في بيان ان الحديث يدور عن سيدة تعرضت للدغة افعى في ساحة المنزل ووصفت حالتها بالمستقرة.

وصلت الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا سيدة تبلغ من العمر 59 عاما جراء تعرضها للدغة افعى في البقيعة عصر اليوم.

تابعونــا

انتخاب بهاء ياسين رئيسا لمجلس طلاب اعدادية البطوف عرابة 2019-10-23 | 17:17:52 جرت في مدرسة البطوف الاعدادية انتخابات لمجلس الطلاب في اجواء حضارية تنافس على...

ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم 2019-10-23 | 14:46:11 يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...

المشتركة تجتمع مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية لمكافحة العنف والجريمة 2019-10-23 | 13:39:12 اجتمعت القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء بوزارة المالية ممثلة بمسؤول...

يافة الناصرة تستقبل سيادة المطران يوسف متى‎ 2019-10-23 | 13:36:52 استقبلت يافة الناصرة سيادة المطران الدكتور يوسف متى الجزيل الوقار متروبوليت عكا...

المصادقة النهائية على إنشاء محطة إطفاء وإنقاذ في كفر مندا 2019-10-23 | 13:19:36 عقدت اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس المجلس المحلي، جلسة عمل مع مستشار قائد سلطة...

جمعية مكافحة السرطان: ارتفاع نسبي بالبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، لمرضى السرطان المتوغل تتراوح بين 13-20% 2019-10-23 | 13:08:47 عشية انطلاق "حملة أطرق الباب" 2019، أقامت جمعية مكافحة السرطان مؤتمرا صحفيا يوم...

الارصاد تتوقع عاصفة مدارية عنيفة قبالة سواحل البلاد 2019-10-23 | 11:54:36 يستمر الطقس الشتوي حتى عطلة نهاية الأسبوع وتوقعت الارصاد الجوية الاسرائيلية بان...

سيجارة تسببت بحريق في فرع الجامعة المفتوحة بمدينة عكا 2019-10-23 | 11:43:19 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

ام الفحم - اصحاب التراكتورات يعتصمون امام البلدية مطالبين بمكب نفايات صلبة بعد اغلاقه منذ أشهر 2019-10-23 | 11:40:32 احتجاجا على عدم وجود مكب للنفايات للمواد الصلبة اعتصم صباح اليوم الاربعاء امام...