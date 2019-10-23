كيف, علّقت, إليسا, على, بكاء, الجندي, في, الجيش, اللبناني!,

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تحظى النجمة التركية مريم أوزرلي بشعبية وجماهيرية واسعة في تركيا والوطن العربي،...
اثيرت أنباء خلال الفترة القليلة الماضية حول خلاف قوي نشب بين النجمة السورية...
تعرض النجم المغربي سعد لمجرد للكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة بعد أيام...
كشف الفنان المصري محمد رمضان عن موعد طرح كليب اغنيته الجديدة والتي ستحمل اسم...
فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة...
بعد إصدر نقابة الموسيقيين في مصر لقرارا بعدم منح ” حمو بيكا ” تصريحا بالغناء .....
كشف الفنان اللبناني راغب علامة، طرقه في اختيار متسابقين برنامج the voice والذي يشارك...
شاركت شيماء ناجي، الشقيقة الصغرى للفنانة المصرية مروة ناجي، في برنامج”...
شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي...
شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي...