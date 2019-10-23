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كيف علّقت إليسا على بكاء الجندي في الجيش اللبناني!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دائما ما تعبّر الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن حبها للجيش اللبناني وللشعب اللبناني الذي يتظاهر ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان، اذ انها نشرت مقطع فيديو لجندي في ​الجيش اللبناني​ يظهر بكائه، اذ استصعب على نفسه ان يقف بمواجهة اهله المواطنين.



وعلّقت اليسا على الفيديو قائلة: “دمعتك أشرف منن كلن… الجيش والشعب إيد واحدة”.


الجدير ذكره ان اليسا كانت تضامنت مع الشعب اللبناني قائلة :”يوم عن يوم بيكبر قلبي بهالشعب العظيم كنت خايفة يكون يئس بس عم ينتفض لحريتو وكرامتو ولقمة عيشو. اليوم كمان عبّو الساحات لأنو بعدن نايمين أو عاملين حالن مش سامعين”.




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