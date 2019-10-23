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مورينيو مطلوب لمهمة إنقاذية في البوندسليغا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند وضعت البرتغالي جوزيه مورينيو كمرشح رئيسي بديلا عن لوسيان فافر في حال تراجعت نتائج الفريق مجددا في الأسابيع المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى العلاقة القوية بين المدرب البرتغالي ومدير النادي، يواخيم فاتسكه، وبينهما اتصالات مستمرة، كما سبق وحضر المدرب السابق لإنتر وريال مدريد مباراة للفريق بصحبة فاتسكه.


ونقلت وسائل إعلامية تصريحات البرتغالي البالغ 56 علما، في الصيف الماضي، أنه يرحب بالعمل في البوندسليغا، كما أنه يعمل على تعلم اللغة الألمانية.




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