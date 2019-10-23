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النمل يفرز أدوية لعلاج نفسه والنباتات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



النمل حشرات تتصف بنظام وانضباط جيدين. لكنها تتواصل دوما بشكل وثيق مع بعضها داخل مستوطناتها، ما يؤدي إلى سرعة انتشار العدوى.



واستطاع النمل حماية نفسه وعزل الحشرات المريضة في الحجر الصحي كيلا تعرض غيرها للعدوى. وهناك سبيل آخر تستعين به الحشرات وهو العلاج الذاتي وعلاج الغير، حيث تنتج النملة مادة خاصة (كدواء)تساعد الحشرات الأخرى على الشفاء.


واستوضح العلماء أن غدد أجسام النمل تنتج مضادات حيوية، كما تنتجها مستعمرات من البكتيريا استقرت على أرجلها .


وأجرى العلماء في جامعة أورهوز الدنماركية دراسة أثبتت أن المضادات الحيوية التي تنتجها غدد النمل والبكتيريا على أرجلها يمكن أن تقاوم 14 نوعا من الأمراض التي تصيب النباتات.


أجرى العلماء تجربة حيث نقلوا مستعمرة من النمل إلى بستان تفاح. واتضح أن حضور النمل خفض من إصابة الفواكه بالأمراض بنسبة 59%.


وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن المضادات الحيوية التي ينتجها النمل يمكن استخدامها لحماية النباتات الزراعية كذلك فضلا عن حماية الفواكه والخضروات المختلفة.




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