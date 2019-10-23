بديل, زيدان, يثير, ذعر, راموس,

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، يشعر بالذعر من احتمالية رحيل مدربه زين الدين زيدان، في ظل سوء النتائج.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس وكل من في غرفة الملابس بريال مدريد، يشعرون بالانزعاج من بدء طرح الأسماء في الصحافة الإسبانية، لخلافة زيدان.وأشار إلى أن راموس خرج للدفاع عن زيدان في المؤتمر الصحفي،، لأنه يعلم أن هناك نتيجة فورية لرحيل المدرب الفرنسي، وهي قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو.وتتسم علاقة راموس ومورينيو بالتوتر الشديد، منذ الفترة الأولى للمدرب البرتغالي في "سانتياجو برنابيو".وكان راموس أكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جالطة سراي أنه ولاعبي ريال مدريد مع زيدان "حتى الموت".