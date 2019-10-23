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كيف يجب حفظ الخبز؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت رئيسة دائرة موسكو لمراقبة جودة المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية، يكتيرينا تشيرداكوفا، بأنه من الأفضل حفظ الخبز كقطعة كاملة غير مقطعة في كيس مثقب، حتى لا يتعفن بسرعة.



وقالت في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء "من الأفضل حفظ الخبر كاملا غير مقطع، لأنه خلال عملية التقطيع تسقط سبورات فطريات العفونة على لب الخبز. ويمكن وضعه في أكياس مصنوعة من النايلون أو من الورق فيها ثقوب لمنع تراكم الرطوبة بداخلها".


ووفقا لها يمكن أيضا حفظ الخبز في أكياس مصنوعة من الأقمشة، وفي مكان جاف بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة.


وتشير تشيرداكوفا، إلى أن "الخبز المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة لديه أعلى نسبة من الفيتامينات والمعادن المفيدة، مقارنة بالخبز المصنوع من الدقيق الممتاز الذي يفقد نسبة كبيرة من العناصر المغذية.


وتضيف، تزيد الخضروات والفواكه المجففة والنخالة والحبوب الأخرى المضافة من القيمة الغذائية للخبز.




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