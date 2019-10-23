ساعة, نوم, زيادة, ....التوقيت, الشتوي, يبدأ, فجر, الأحد, القادم,

يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد في الساعة الثانية صباحا بحيث يتم تحريك عقارب الساعة ساعة زمنية واحدة إلى الوراء.وينتهي التوقيت الشتوي يوم الجمعة 27/03/2020 في الساعة الثانية فجرا.

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المشتركة تجتمع مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية لمكافحة العنف والجريمة 2019-10-23 | 13:39:12 اجتمعت القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء بوزارة المالية ممثلة بمسؤول...

يافة الناصرة تستقبل سيادة المطران يوسف متى‎ 2019-10-23 | 13:36:52 استقبلت يافة الناصرة سيادة المطران الدكتور يوسف متى الجزيل الوقار متروبوليت عكا...

المصادقة النهائية على إنشاء محطة إطفاء وإنقاذ في كفر مندا 2019-10-23 | 13:19:36 عقدت اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس المجلس المحلي، جلسة عمل مع مستشار قائد سلطة...

جمعية مكافحة السرطان: ارتفاع نسبي بالبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، لمرضى السرطان المتوغل تتراوح بين 13-20% 2019-10-23 | 13:08:47 عشية انطلاق "حملة أطرق الباب" 2019، أقامت جمعية مكافحة السرطان مؤتمرا صحفيا يوم...

الارصاد تتوقع عاصفة مدارية عنيفة قبالة سواحل البلاد 2019-10-23 | 11:54:36 يستمر الطقس الشتوي حتى عطلة نهاية الأسبوع وتوقعت الارصاد الجوية الاسرائيلية بان...

سيجارة تسببت بحريق في فرع الجامعة المفتوحة بمدينة عكا 2019-10-23 | 11:43:19 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

ام الفحم - اصحاب التراكتورات يعتصمون امام البلدية مطالبين بمكب نفايات صلبة بعد اغلاقه منذ أشهر 2019-10-23 | 11:40:32 احتجاجا على عدم وجود مكب للنفايات للمواد الصلبة اعتصم صباح اليوم الاربعاء امام...

اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه 2019-10-23 | 11:08:27 توفيت في مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم الطفلة من اشكلون متأثرة بجراحها...

مصابون من بينهم شابة من البعينة نجيدات بحادث قرب بوريا 2019-10-23 | 11:03:02 اصيب صباح اليوم الاربعاء 3 اشخاص بجراح خطيرة ومتوسطة من بينهم شابة 27 عاما من قرية...