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المشتركة تجتمع مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية لمكافحة العنف والجريمة



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اجتمعت القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء بوزارة المالية ممثلة بمسؤول الميزانيات في وزارة المالية شاؤول مريدور وطواقم العمل المهنية في الوزارة وذلك بهدف وضع خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي وتخصيص ميزانية ملائمة لهذا الغرض.


وقد شارك في الاجتماع كل من النواب: أيمن عودة، منصور عباس، أحمد طيبي ومنصور عباس.


النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة قال:" سنبقى موحدين، ونعمل كل جهد مخلص لصالح مجتمعنا. وفِي هذه الأيام قضية القضايا هي الانتصار على الجريمة. على عصابات الاجرام المنظّم، عصابات الخاوة، عصابات السوق السوداء، والقضاء على السلاح في مجتمعنا.كل عمل برلماني يجب أن يرافقه نضال شعبي كما نفعل بالأسابيع الأخيرة.


الاجتماع كان جيدًا نحو اتخاذ قرار حكومي شامل. ولكن علينا أن لا نوقف النضال الشعبي، بل نواصله بكل قوة حتى اتخاذ القرار رسميا."




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