يافة, الناصرة, تستقبل, سيادة, المطران, يوسف, متى‎,

استقبلت يافة الناصرة سيادة المطران الدكتور يوسف متى الجزيل الوقار متروبوليت عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل استقبالا رسميا وشعبيا رائعا ومهيبا عند زيارته الاولى لرعية الروم الملكيين الكاثوليك في البلدة .

تقدم مستقبيليه الاب توما حداد كاهن الرعية والاباء بولس ابو حاطوم , سمعان جرايسي, جبرائيل نداف , نضال قنزوعه والشماس الانجيلي باسيليوس بواردي والسيد سيزا ر مرجيه - مدير الدائرة المسيحية في وزارة الداخلية واعضاء المجلس الرعوي ووجهاء البلدة .واستقبل سيادته ايضا السيد ماهر خليلية رئيس المجلس المحلي ونائباه السيدان نقولا مسعد وعزمي علي الصالح واعضاء المجلس وكبا موظفيه ومدراء المدارس وجمهور غفير من مسلمي ممسيحيي يافة الناصرة.سار موكب الاستقبال على انغام موسيقى القرب وطبول سرية كشافة ومرشدات المطران مكسيموس سلوم تقدمه معلم السرية الاستاذ حنا مسعد وحملة الاعلام ودير الفرقة الموسيقية الاخ وديع مسعد والاخ خليل كسابري والاخ بهجات مرجيه . اقترب الموكب من بيت السيد يوسف ابو سريه فخرج حاملا ابريق القهوة العربية الاصيلة يرافقه ابناؤه الشباب الذين قدموا القهوة والحلوى لضيف البلدة ولجميع المستقبلين. هذه الخطوة تشير الى التآ خي والتفاهم بين مواطني القرية الوادعة ووحدة ابنائها . وكم بيت رش اصحابه الارز والحبق والحلوى على سرية الكشاف التي بعتت الفرحة بعذوبة موسيقاها وبهاء منظرها وحسن ترتيبها.قرعت اجراس الكنائس ابتهاجا بهذا الحدث .واحتفل سيادة المطران متى بالقداس الالهي على مذبح كنيسة سيدة البشارة يحيط به الاباء الاجلاء . وخدمت جوقة الرعية التراتيل . وبعد الانجيل المقدس وعظ سيادته طالبا من المصلين ان يطبقوا وصيةالسيد المسيح الجديدة بان يحبوا بعضهمبعضا ويتحلوا بصفات المسيحيين الحقيقيين المؤمنين متسامحين في تعاملهم والقيام بالاعمال الصالحة. تناوب الخطباء بعد القداس الالهي في تقديم الكلمات المعبرة عن تقديرهم ومحبتهم لسيادة المطران يوسف متى الموقر املين انتثمر سنوات خدمته عطاء وتقدما وازدهارا لابرشية الجليل . وجاء في كلمة الاستاذ حنا مسعد :״ انك يا صاحب السيادة قائد مغوار لسفينة الرب الذي سيكون حتما بجانبك يعضدك وليمينك لتوصل السفينة الى ميناء الخلاص ״. وطوق المجلس الرعوي المؤلف من السادة عايد جرايسي ووجيه خوري ونقولا مسعد عنق سيادته بذخيرة السيدة العذراء الكاملة القداسة المرصعة بالحجارة الكريمة . شكر سيادة المطران الجميع على حسن الاستقبال وروعته وتناول الحضور الماكولات من بوفيه حضرها ابناء رعية الروم الملكيين الكاثوليك بادارة السيدة الهام معلم صاحبة لمسات - بسخاء اكراما لضيفهم المحبوب الذي خدم الطائفة ككاهن سنة كاملة . وقد ودعوا سيادته بنفس الحفاوة والمحبة والتقدير . تناول سيادته وجبة طعام الغداء يرافقه الاب توما حداد على مائدة السيد حبيب مسعد باجواء فاضت محبة ووفاء للضيف الكبير