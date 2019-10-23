المصادقة, النهائية, على, إنشاء, محطة, إطفاء, وإنقاذ, في, كفر, مندا,

عقدت اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس المجلس المحلي، جلسة عمل مع مستشار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ والمتحدث الرسمي للإعلام العربي كايد ظاهر، بحضور رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ومهندس المجلس المحلي عادل قدح.حيث تم عرض العديد من الأمور الهامة خلال هذه الجلسة، واهمها المصادقة على إنشاء محطة إطفاء وإنقاذ في القرية، وقد تم الاتفاق على تخصيص قطعه أرض بمنطقة المر لهذا الخصوص وسيتم العمل في أسرع وقت ممكن من أجل تنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي لكفر مندا.كما تم الاتفاق مع سلطة الاطفاء والانقاذ على تخصيص موقف خاص لسيارة الإطفاء في ساحة المجلس المحلي لتعمل على خدمة المواطنين لحين الانتهاء من بناء المحطة الرئيسية.كما تم بحث موضوع وحدة المتطوعين في سلطة الإطفاء والإنقاذ التي اُعلن عنها سابقًا، وتم الاتفاق على تسريع الإجراءات لإنطلاق عمها، حيث سيعقد قريبًا إجتماع لجميع الذين قدموا طلبات للإنتساب لهذه الوحدة لشرح المشروع بشكل مفصل والاجابة على تساؤلات المتطوعين.