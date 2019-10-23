الاتحاد الإسباني يعلن الموعد الجديد للكلاسيكو - 18-12-2019

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، موعد مباراة القمة في الدوري الإسباني، بين برشلونة وريال مدريد، بعد تأجيلها بسبب أعمال العنف التي تشهدها كتالونيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 18 ديسمبر المقبل، موعدا لـ"الكلاسيكو" المرتقب، وذلك بعد تأجيله من موعده الذي كان مقررا السبت المقبل.وعلى غير العادة، سيقام "الكلاسيكو" في منتصف الأسبوع، الأربعاء، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت برشلونة المستضيف.