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أول تعليق من نسرين طافش حول ارتباطها بزوج أصالة



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اثيرت أنباء خلال الفترة القليلة الماضية حول خلاف قوي نشب بين النجمة السورية أصالة، وزوجها المخرج طارق العريان، بعد خيانة الأخير لزوجته، كما روجت هذه الأنباء لعلاقة عاطفية جديدة يعيشها العريان مع الفنانة السورية نسرين طافش.



أصالة وبعد فترة من زيادة انتشار الشائعة، أشارت إلى وجود خلافات بينها وبين زوجها، في الوقت الذي نفت فيه أن تكون بسبب الخيانة، حيث كتبت: «لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا».


وأضافت: «مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا».


وتابعت: «كرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري».


أما نسرين فاعتبرت ما اثير شائعة من أشخاص وصفتهم بـ«ناس فاضية»، وقالت: «الممثل الناجح بيكون مادة دسمة للصحافة، وديما بيحطوا اسمه في كل شائعة جديدة»، وتابعت: «رد الفنانة أصالة نصري اعتقد كاف وواف علشان هي نفت وقالت ان الناس ايللي بطلع هذه الشائعات بتكون ناس فاضية، وهم فعلا ناس فاضيين».


يُذكر أن نسرين طافش كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.




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