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طلب ميسي يكلف برشلونة 200 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن أحد اللاعبين، الذين يريد برشلونة التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي المقبل.



فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الذي كلف إنتر ميلان 24 مليون يورو، لجلبه من راسينج في صيف 2018، بات قريبًا من تجديد عقده مع النيراتزوري.


وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إنتر، تحركوا سريعًا لتحصين اللاعب المطلوب من برشلونة وريال مدريد.


وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو، سيتحول من 110 ملايين إلى 200 مليون يورو.


يذكر أن العديد من التقارير الصحفية السابقة، أكدت أن ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا، هو من طالب إدارة النادي بالتحرك لضم مارتينيز، زميله في منتخب الأرجنتين.


ويستأنف كل من برشلونة وإنتر ميلان منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم، في إطار المجموعة السادسة، حيث يلتقي الأول مع سلافيا براج التشيكي، بينما يصطدم الثاني ببوروسيا دورتموند الألماني.





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