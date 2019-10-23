أغنية, للأطفال, تتحول, إلى, هتاف, للمحتجين, في, لبنان,

تحولت أغنية "بيبي شارك" الشهيرة للأطفال إلى هتاف للمحتجين في أنحاء لبنان، من أجل تهدئة طفل صغير حوصر وسط مظاهرة صاخبة.

وبدأ الأمر عندما وجدت إلين جبور نفسها محاطة بجمهور من المحتجين، بينما كانت تقود سيارتها في العاصمة اللبنانية في مطلع الأسبوع، فما كان منها إلا أن طلبت من المتظاهرين الكف عن الهتاف لأن ابنها الصغير روبين كان نائما في المقعد المجاور لها.وفي التو انطلق الحشد، كما تقص إلين، في ترديد أغنية "بيبي شارك" التي تعني "القرش الصغير"، وأخذ المحتجون يحركون أيديهم في إشارات تشبه حركة السمكة مع ابتسامات واسعة على الوجوه.