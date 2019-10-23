تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-23 14:46:19 لبنان.. البطريرك الماروني يتضامن مع "الانتفاضة الشعبية" |  2019-10-23 14:46:11 ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم |  2019-10-23 13:39:12 المشتركة تجتمع مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية لمكافحة العنف والجريمة |  2019-10-23 13:36:52 يافة الناصرة تستقبل سيادة المطران يوسف متى‎ |  2019-10-23 13:19:36 المصادقة النهائية على إنشاء محطة إطفاء وإنقاذ في كفر مندا |  2019-10-23 13:08:47 جمعية مكافحة السرطان: ارتفاع نسبي بالبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، لمرضى السرطان المتوغل تتراوح بين 13-20% |  2019-10-23 13:05:56 احتجاجات لبنان.. الجيش ينتشر بكثافة ويفتح طرقا بالقوة |  2019-10-23 12:52:06 الاتحاد الإسباني يعلن الموعد الجديد للكلاسيكو - 18-12-2019 |  2019-10-23 12:21:04 أغنية للأطفال تتحول إلى هتاف للمحتجين في لبنان |  2019-10-23 12:15:35 الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة بشاحنة |  2019-10-23 11:54:36 الارصاد تتوقع عاصفة مدارية عنيفة قبالة سواحل البلاد |  2019-10-23 11:52:27 رجل يتحصن في متحف بجنوب فرنسا والشرطة تتحدث عن كتابات تهديدية باللغة العربية |  2019-10-23 11:43:19 سيجارة تسببت بحريق في فرع الجامعة المفتوحة بمدينة عكا |  2019-10-23 11:40:32 ام الفحم - اصحاب التراكتورات يعتصمون امام البلدية مطالبين بمكب نفايات صلبة بعد اغلاقه منذ أشهر |  2019-10-23 11:08:27 اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أول بنك للشعر في العالم لمكافحة الصلع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افتُتح أول بنك للشعر في العالم في مدينة مانشستر البريطانية، بهدف جعل "تساقط الشعر شيئا من الماضي".



وسيدفع الرجال مبلغا قدره 2500 جنيه إسترليني، مقابل تجميد عينة من شعرهم بهدف استنساخ الخلايا الرئيسية في المختبر في وقت لاحق، وحقنها في فروة الرأس مرة أخرى لاستعادة "شعر الشباب".


ويعاني زهاء 6.5 مليون بريطاني من الصلع، حيث يؤدي مزيج من الجينات والهرمونات إلى تساقط الشعر تدريجيا من الجبهة وأعلى فروة الرأس.



وفي الوقت الحالي، تقتصر خيارات العلاج على العقاقير، التي يمكن أن تكون لها آثار جانبية، وكذلك زراعة الشعر ذات النتائج المتغيرة.


ويساعد عقار "مينوكسيديل" (العلامة التجارية ريغين)، زهاء ثلثي المرضى، ولكن الآثار الجانبية المحتملة تشمل حكة فروة الرأس وتسارع دقات القلب.


ويقدم عقار "فيناسترايد" الفائدة المرجوة لنحو 80% من الرجال، ولكنه رُبط بالعجز والعقم والقلق.


وفي الوقت نفسه، تكلف عمليات زراعة الشعر زهاء 7 آلاف جنيه إسترليني، مع إعادة توزيع الشعر الموجود، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال.


لذا، هل يمكن أن يكون بنك الشعر هو الحل؟.


منذ أغسطس، أخذ المدير الطبي للبنك، جراح زراعة الشعر بسام فارجو، عينات من رجال يرغبون في الاحتفاظ بـ"بوليصة تأمين" الشعر للمستقبل.


ويجري إزالة زهاء 100 شعرة، بما في ذلك جذورها المنتفخة، من منطقة بحجم 7 سم/1 سم، في الجزء الخلفي من فروة الرأس، في إجراء مدته 30 دقيقة تحت التخدير الموضعي.


وتُجمد العينات عند 180 درجة مئوية تحت الصفر، في بنك الأنسجة حتى يبدأ شعر الرجل بالتساقط. وبعد ذلك، تُذاب وتُستخرج خلايا صغيرة تسمى الحليمات الجلدية من جذورها.


وتحتوي الحليمات الجلدية على "تعليمات" لنمو شعر جديد، وتصدر إشارات كيميائية تدفع الخلايا من حولها إلى إنتاج الشعر.


ويأمل الباحثون أن تكون الشعيرات الجديدة، أكثر سماكة وأقرب إلى محاكاة الشعر الشاب.




كلمات متعلقة

أول, بنك, للشعر, في, العالم, لمكافحة, الصلع,

تابعونــا

خطر الإصابة بالسرطان أو الجلطة الدماغية مرتبط بطول القامة خطر الإصابة بالسرطان أو الجلطة الدماغية مرتبط بطول القامة 2019-10-23 | 14:46:15

تؤثر في طول الإنسان تغيرات في ثمانمائة جزء من الحمض النووي. وكقاعدة هذه التغيرات...

كيف يجب حفظ الخبز؟ كيف يجب حفظ الخبز؟ 2019-10-23 | 13:51:35

أفادت رئيسة دائرة موسكو لمراقبة جودة المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية،...

7 عادات يومية للحفاظ على بياض أسنانك 7 عادات يومية للحفاظ على بياض أسنانك 2019-10-23 | 10:43:52

كشف طبيب أسنان تجميلي عن الأشياء التي يجب أن تقوم بها النساء للحفاظ على بياض...

هل النوم السريع دليل على مشكلة صحية؟ هل النوم السريع دليل على مشكلة صحية؟ 2019-10-23 | 08:50:59

إذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد، فقد تغفو سريعاً، ولكن إذا كان يومك مريحاً فقد...

الكشف عن مسببات مرض خطير يتربص بمحترفي كرة القدم الكشف عن مسببات مرض خطير يتربص بمحترفي كرة القدم 2019-10-22 | 17:00:41

لكل مهنة أخطار صحية، أكثرها تأبطا بالشر لكل محترف كرة قدم بعد تقاعده عن اللعبة، هي...

خبراء يكشفون عدد البيض المسموح تناوله في اليوم خبراء يكشفون عدد البيض المسموح تناوله في اليوم 2019-10-22 | 12:34:01

استشارت وكالة "إزفيستيا" أطباء روس حول عدد البيض المسموح بتناوله في اليوم أو في...

لهذا السبب تشعر بألم من لقاح الإنفلونزا لهذا السبب تشعر بألم من لقاح الإنفلونزا 2019-10-22 | 10:55:02

يلجأ البعض للحصول على لقاح ضد الإنفلونزا للتخفيف من احتمال الإصابة بنوبات البرد...

على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية 2019-10-22 | 08:29:56

إنها الرابعة فجرا. أدركت المراهقة يو تشاي رين، أنها تستخدم الهاتف الذكي منذ 13 ساعة...

الرياضة قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين الرياضة قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين 2019-10-21 | 21:46:28

أظهرت دراسة حديثة أن المدخنين الحاليين أو السابقين يمكنهم درء مخاطر الإصابة أو...

حالة اللسان تشير إلى صحة الجسم حالة اللسان تشير إلى صحة الجسم 2019-10-21 | 14:45:25

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن اللسان يعد مؤشراً على حالة الجهاز الهضمي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة شاب متوسطة تعرضه طعن حادث مستشفى قرية نحف تحقيق شرطة اسعاف مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر لافتات على مداخل قرى واحة الصحراء رفض ظاهرة العنفجورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب مصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة سرقة قطع سلاح m16 مخزن اسلحة الجليل طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية ايام دامية حوادث طرق جرائم قتل مصرع مقتل دهسا اطلاق نار ام الفحم عبلين رهط اللد رومانيا المغار بيت جن مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينيالسجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية اصابة متوسطة لطفل من سخنين سقط عليه تلفاز مستشفى نهاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com