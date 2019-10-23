الشرطة, البريطانية, تعثر, على, 39, جثة, بشاحنة,

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة صناعية شرقي لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشرطة، قولها، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية إن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى.