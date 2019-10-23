الارصاد, تتوقع, عاصفة, مدارية, عنيفة, قبالة, سواحل, البلاد,

يستمر الطقس الشتوي حتى عطلة نهاية الأسبوع وتوقعت الارصاد الجوية الاسرائيلية بان تتطور عاصفة مدارية عنيفة أيضًا قبالة الساحل ابتداءا من يوم الجمعة .

واظهرت بعض خرائط التنبؤ بالطقس بإمكانية حدوث إعصار البحر الأبيض المتوسط برياح تزيد عن 100 كم في الساعة وهطول امطار غزيرة لكن ووفق خبراء ارصاد ان هذه مجرد توقعات اولية.اسم العاصفة هو "Medicane" - Mediterranean and Hurricane (إعصار البحر الأبيض المتوسط). في أغلب الأحيان ، تتجلى العاصفة مع هبوب رياح شديدة وامطار غزيرة في غضون ساعات - مما يعني احتمال حدوث فيضانات وأضرار. ومع ذلك ، نادراً ما حدثت مثل هذه الأحداث على ساحل إسرائيل في الماضي ، مما يعني أنه من المرجح أن لا تحدث ".