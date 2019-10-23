رجل, يتحصن, في, متحف, بجنوب, فرنسا, والشرطة, تتحدث, عن, كتابات, تهديدية, باللغة, العربية,

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أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان،...
أطلق الجيش اللبناني، الأربعاء، عملية واسعة في أنحاء البلاد لفتح الطرقات المقطوعة...
تحولت أغنية "بيبي شارك" الشهيرة للأطفال إلى هتاف للمحتجين في أنحاء لبنان، من أجل...
أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة...
أبلغت الولايات المتحدة تركيا أن القوات الكردية أكملت انسحابها من المنطقة الآمنة...
حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من أن بلاده "ستحشد الملايين" إذا اضطرت لخوض حرب...
دعا المتظاهرون في لبنان للإضراب العام اليوم الأربعاء وقطع الطرق وشل الحركة في كل...
أعلن الاتحاد الدولي للجودو مساء اليوم عن إيقاف الاتحاد الإيراني للعبة نهائيًا عن...
قال نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن بعض الجماعات السياسية...
قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لص سرق المعامل...