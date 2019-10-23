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رجل يتحصن في متحف بجنوب فرنسا والشرطة تتحدث عن كتابات تهديدية باللغة العربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن رجلا واحدا على الأقل يتحصن في متحف بجنوب فرنسا، لافتة إلى أن الشرطة تتحدث عن كتابات تهديدية باللغة العربية.



 وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الرجل مسلحا أم لا، وما إذا يحتفظ برهائن هناك.


وأفادت صحيفة "فرانس بلو" أن الشرطة الفرنسية تجري عملية صباح اليوم في المتحف الأثري بسان رافاييل، حيث تحصن شخص واحد على الأقل، مانعا الزائرين من الدخول.


وقالت الصحيفة إن الرجل كتب عبارات على الجدران باللغة العربية، وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حول المتحف الأثري.




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