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سيجارة تسببت بحريق في فرع الجامعة المفتوحة بمدينة عكا



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:" أظهرت التحقيقات التي أجراها محقق الحرائق من سلطة الاطفاء والانقاذ ألى ان الحريق الذي شبّ على سطح مبنى فرع الجامعة المفتوحة في مدينة عكا - شارع هحروشيت، مساء الثلاثاء، سببه على ما يبدو رمي سيجارة في المكان.



الحريق تسبب بأضرار طفيفة للمبنى والرد السريع لطواقم الاطفاء والانقاذ حال دون انتشار الحريق ووصوله الى جهاز السخانات الشمسية الأمر الذي كان قد يتسبب بأضرار جسيمة.


سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتشدد على أهمية الانتباه وتوخي الحذر في التعامل مع كل ما يتعلق بالنار، حيث يعتبر الاهمال واحدا من ابرز الاسباب لاندلاع الحرائق في المنازل والمباني.




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