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ام الفحم - اصحاب التراكتورات يعتصمون امام البلدية مطالبين بمكب نفايات صلبة بعد اغلاقه منذ أشهر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




احتجاجا على عدم وجود مكب للنفايات للمواد الصلبة اعتصم صباح اليوم الاربعاء امام مبنى بلدية ام الفحم اصحاب "التركتورات" وطالبون بايجاد حل سريع بعد ان تم اغلاق مكب النفايات منذ عدة اشهر.


وأفيد ان المقاولين والمواطنين في حيرة من امرهم في التخلص من "النفايات وبقايا المواد الصلبة" علما ان الحل الوحيد اليوم هو مكب خارج المدينة.


وفي حديث مع احد اصحاب التراكتورات قال : "عدم وجود مكب نفايات في ام الفحم يزيد مجهودنا ويزيد المصاريف علينا والتكاليف على المواطن، نريد حلا سريعا "




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