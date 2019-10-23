ام الفحم - اصحاب التراكتورات يعتصمون امام البلدية مطالبين بمكب نفايات صلبة بعد اغلاقه منذ أشهر

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يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...
اجتمعت القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء بوزارة المالية ممثلة بمسؤول...
استقبلت يافة الناصرة سيادة المطران الدكتور يوسف متى الجزيل الوقار متروبوليت عكا...
عقدت اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس المجلس المحلي، جلسة عمل مع مستشار قائد سلطة...
عشية انطلاق "حملة أطرق الباب" 2019، أقامت جمعية مكافحة السرطان مؤتمرا صحفيا يوم...
يستمر الطقس الشتوي حتى عطلة نهاية الأسبوع وتوقعت الارصاد الجوية الاسرائيلية بان...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
توفيت في مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم الطفلة من اشكلون متأثرة بجراحها...
اصيب صباح اليوم الاربعاء 3 اشخاص بجراح خطيرة ومتوسطة من بينهم شابة 27 عاما من قرية...
حكمت المحكمة المركزبة في حيفا صباح اليوم الاربعاء على الشاب أمجد جبارين بالسجن من...