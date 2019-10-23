اشكلون-, وفاة, الطفلة, الرضيعة, متأثرة, بجراحها, إثر, تعرضها, للتنكيل, وتمديد, اعتقال, الشاب, الفلسطيني, المشتبه, فيه,

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اصيب صباح اليوم الاربعاء 3 اشخاص بجراح خطيرة ومتوسطة من بينهم شابة 27 عاما من قرية...
حكمت المحكمة المركزبة في حيفا صباح اليوم الاربعاء على الشاب أمجد جبارين بالسجن من...
جاء في بيان صادر عن مجلس التعليم العالي :" رئيسة لجنة التخطيط والتمويل بروف يافا...
من المقرر ان يكلف رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم رسميا رئيس حزب "كاحول لافان" بيني...
يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء خريفية...
أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الثلاثاء، انه سيوكل الى زعيم...
توجه السيد حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين-مكابيم-رعوت...
وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث طرق في بلدة عرعرة،اسفر الحادث عن إصابة شخص وصفت...
وصل لمركز حيان في كفر ياسيف اصابتين لرجل وإبنه احدهم بالعشرين من العمر والاخر...
افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة دارت قرب بلدة عين عيسى بين...