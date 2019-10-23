اشكلون-, وفاة, الطفلة, الرضيعة, متأثرة, بجراحها, إثر, تعرضها, للتنكيل, وتمديد, اعتقال, الشاب, الفلسطيني, المشتبه, فيه,

توفيت في مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم الطفلة من اشكلون متأثرة بجراحها بالغة الخطورة التي أصيبت بها في منزلها قبل عدة ايام.

الصورة توضيحية ليس الا ... تصوير - afp

وعلم ان المحكمة كانت قد مددت بخمسة أيام فترة اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه بالتنكيل بالطفلة البالغة من العمر عشرة اشهر. كما يشتبه فيه بممارسة العنف حيال زوجته (والدة الطفلة) والمكوث في البلاد بخلاف القانون.وكان المشتبه به قد ادعى في وقت سابق خلال التحقيق معه أنه بقي مع الطفلة حين خرجت أمها لتقضي وقتا ممتعا، الا انها سقطت من يديه. وأضاف انه حاول الهروب الى المناطق لأنه لا يملك تصاريح إقامة في البلاد، على حد قوله.