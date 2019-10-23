تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-23 11:08:27 اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه |  2019-10-23 11:03:02 مصابون من بينهم شابة من البعينة نجيدات بحادث قرب بوريا |  2019-10-23 10:58:15 تركيا تعلن عدم استئناف هجومها على شمال شرق سوريا |  2019-10-23 10:53:55 مؤشر طبيعي خطير في روسيا .. الكرز يزهر في أكتوبر! |  2019-10-23 10:05:24 السجن 16 عاما على الشاب امجد جبارين من ام الفحم لمساعدته بتنفيذ عملية اطلاق نار في الاقصى |  2019-10-23 09:58:03 لأول مرة- السنة الدراسية الحالية وصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاكثر من 50000 طالبا |  2019-10-23 08:59:45 رفلين سيكلف غانتس مساء اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة |  2019-10-23 08:47:54 بملايين الجنود.. إثيوبيا تلوح بالحرب لحماية سد النهضة |  2019-10-23 06:26:49 لبنان.. المتظاهرون يدعون لإضراب عام وشل الحركة في البلاد |  2019-10-23 06:24:02 حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية |  2019-10-22 22:40:44 إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو نهائيًا عن المشاركة في المسابقات الدولية |  2019-10-23 00:09:27 صاروخية كروس تقود انتفاضة ريال مدريد في التشامبيونزليج |  2019-10-22 22:08:00 ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء |  2019-10-22 22:06:22 بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل |  2019-10-22 21:04:04 تدريب ابناء سخنين باجواء من التفائل والامل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصابون من بينهم شابة من البعينة نجيدات بحادث قرب بوريا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب صباح اليوم الاربعاء 3 اشخاص بجراح خطيرة ومتوسطة من بينهم شابة 27 عاما من قرية البعينة نجيدات وصفت اصابتها بالمتوسطة , جراء حادث طرق ودهس على شارع 77 قرب مفرق بوريا.



وعملت طواقم الاسعاف على نقل المصابين الى مستشفى بوريا للعلاج.




كلمات متعلقة

مصابون, من, بينهم, شابة, من, البعينة, نجيدات, بحادث, قرب, بوريا,

تابعونــا

اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه 2019-10-23 | 11:08:27

توفيت في مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم الطفلة من اشكلون متأثرة بجراحها...

السجن 16 عاما على الشاب امجد جبارين من ام الفحم لمساعدته بتنفيذ عملية اطلاق نار في الاقصى السجن 16 عاما على الشاب امجد جبارين من ام الفحم لمساعدته بتنفيذ عملية اطلاق نار في الاقصى 2019-10-23 | 10:05:24

حكمت المحكمة المركزبة في حيفا صباح اليوم الاربعاء على الشاب أمجد جبارين بالسجن من...

لأول مرة- السنة الدراسية الحالية وصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاكثر من 50000 طالبا لأول مرة- السنة الدراسية الحالية وصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاكثر من 50000 طالبا 2019-10-23 | 09:58:03

جاء في بيان صادر عن مجلس التعليم العالي :" رئيسة لجنة التخطيط والتمويل بروف يافا...

رفلين سيكلف غانتس مساء اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة رفلين سيكلف غانتس مساء اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة 2019-10-23 | 08:59:45

من المقرر ان يكلف رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم رسميا رئيس حزب "كاحول لافان" بيني...

حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية 2019-10-23 | 06:24:02

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء خريفية...

ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء 2019-10-22 | 22:08:00

أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الثلاثاء، انه سيوكل الى زعيم...

بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل 2019-10-22 | 22:06:22

توجه السيد حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين-مكابيم-رعوت...

اصابتان في حادث طرق بعرعرة اصابتان في حادث طرق بعرعرة 2019-10-22 | 22:15:30

وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث طرق في بلدة عرعرة،اسفر الحادث عن إصابة شخص وصفت...

اصابة رجل وابنه خلال شجار في كفرياسيف اصابة رجل وابنه خلال شجار في كفرياسيف 2019-10-22 | 22:13:37

وصل لمركز حيان في كفر ياسيف اصابتين لرجل وإبنه احدهم بالعشرين من العمر والاخر...

سوريا- اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا سوريا- اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا 2019-10-22 | 17:00:56

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة دارت قرب بلدة عين عيسى بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي المدرسة الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج تحتفل تخريج الفوج ال 17 مدرسة مدينةاصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا منشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية جمال ماضي عكا جريمة قتل اصابة نجله خصومة بين عائلتين اعتقال مشتبهين مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء اقرث مداهمة مصادرة مهجرة دائرة اراضي اسرائيل عناصر حطب معدات استياء عارم تهجير سياسةفرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com