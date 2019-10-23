تركيا, تعلن, عدم, استئناف, هجومها, على, شمال, شرق, سوريا,

أبلغت الولايات المتحدة تركيا أن القوات الكردية أكملت انسحابها من المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا. وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع في أنقرة انه لم تعد هناك ضرورة لمواصلة العملية العسكرية التركية في هذه المرحلة، وذلك بعد انسحاب المسلحين الأكراد على مسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود المشتركة.

وكان الرئيسان الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان قد اتفقا امس خلال اجتماعهما في منتجع سوتشي، على انسحاب الاكراد في غضون مائة وخمسين ساعة من المنطقة الامنة، ووجوب خروجهم من مدينتي تل رفعت ومنبج في منطقة حلب مع أسلحتهم. كما تم الافاق على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة حتى عمق عشرة كيلومترات في تلك المنطقة.وفي سياق ذي صلة هاتف بوتين نظيره السوري بشار الأسد وأطلعه على التفاهمات التي تم التوصل اليها مع تركيا. وأوضح الكرملين في بيان أصدره ان بوتين شدد خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.