تركيا, تعلن, عدم, استئناف, هجومها, على, شمال, شرق, سوريا,

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حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من أن بلاده "ستحشد الملايين" إذا اضطرت لخوض حرب...
دعا المتظاهرون في لبنان للإضراب العام اليوم الأربعاء وقطع الطرق وشل الحركة في كل...
أعلن الاتحاد الدولي للجودو مساء اليوم عن إيقاف الاتحاد الإيراني للعبة نهائيًا عن...
قال نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن بعض الجماعات السياسية...
قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لص سرق المعامل...
قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات...
أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر...
تدخل الاحتجاجات في لبنان، الثلاثاء، يومها السادس على التوالي وسط تمسك المتظاهرين...
نفت الرئاسة اللبنانية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تدهور صحة رئيس البلاد،...
اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان حكومته صادقت على خطة الإصلاحات...