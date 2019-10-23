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سعد لمجرد يتعرض لانتقادات قاسية بسبب اكسسواراته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض النجم المغربي سعد لمجرد للكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة بعد أيام على طرحع أغنيته الجديدة “سلام”.


 وحرص النجم المميز على الظهور بصورة مختلفة في فيديو الكليب معتمداً على الازياء الفضفاضة والاكسسوارات الضخمة التي كانت سبباً لانزعاج البعض وانتقاده، لافتين إلى أن الاقراط التي يضعها تعطي صورة سيئة عنه، في حين اعتبر العديد من المتابعين أنه يحاول تقليد النجم العالمي مالوما. في المقابل دافع عنه هدد كبير من محبيه مؤكدين انه يعيش في باريس، الامر الذي يجعه سباقاً في عالم الموضة والتغيير.


واختار لمجرد أغنية بنكهة مغربية أصيلة من الفلكلور المغربي مع مزجها بكلمات باللغة الإنكليزية، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب خلال تواجده مؤخراً في المغرب، وذلك تحت إدارة المخرج عبد الرفيع العبديوي.


واستعان بمجموعة الدقة المراكشية كما استلهم الرقصة التي تمتاز بها المدينة الحمراء. وحرص على تنسيق ملابسه واكسسواراته لتتماشى مع روح الاغنية.

وكان سعد قد نشر مقطع فيديو مع المجموعة على “انستغرام” وارفقه برسالة شكر لهم.


و تصدرت الأغنية “تريند” الأكثر بحثًا على موقع اليوتيوب بعدد من الدول، واقتربت من تحقيق 7 مليون مشاهدة.




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