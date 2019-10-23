السجن, 16, عاما, على, الشاب, امجد, جبارين, من, ام, الفحم, لمساعدته, بتنفيذ, عملية, اطلاق, نار, في, الاقصى,

حكمت المحكمة المركزبة في حيفا صباح اليوم الاربعاء على الشاب أمجد جبارين بالسجن من سكان مدينة ام الفحم بالسجن الفعلي 16 عاما.وجاء قرار الحكم بعد ادانته بتقديم المساعدة لمنفذي عملية اطلاق النار في المسجد الاقصى عام 2017 والتي راح ضحيتها شرطيان من حرفيش والمغار.وقررت المحكمة تغريم المتهم بدفع غرامة مالية بقيمة 250 الف شيكل لاهل الشرطيين.

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