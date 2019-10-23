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لأول مرة- السنة الدراسية الحالية وصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاكثر من 50000 طالبا



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جاء في بيان صادر عن مجلس التعليم العالي :" رئيسة لجنة التخطيط والتمويل بروف يافا زلبرشتس: "ان ثورة دمج الطلاب العرب في التعليم الاكاديمي هي انجاز غير مسبوق لجهاز التعليم العالي في إسرائيل. الطلاب من المجتمع العربي يتفوقون اليوم في جميع المؤسسات الاكاديمية في إسرائيل ونحن نفتخر بذلك. فبالإضافة لمضاعفة عدد الطلاب العرب الدارسين للقب الأول هناك زيادة بنسبة اكثر من 200% للطلاب الدارسين للقب الثاني وهذا اكبر اثبات باننا نفذنا المهمة وقد تم هذا بفضل برنامج شمولي واسع النطاق ويشمل مرافقة شخصية من مرحلة الدراسة الثانوية وحتى الدراسة للألقاب المتقدمة وكذلك فأنه بفضل استثمار كبير للموارد نجحنا بإزالة عقبات وجدت خلال عشرات السنوات الأخيرة".



وأضاف البيان: "في السنة الدراسية 2018 – 2019 ولأول مرة يصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل الى اكثر من 50000 طالبا. الحديث عن ارتفاع بأكثر من 100% من بداية العقد الأخير – في العام الدراسي 2008-2009 قد درس في إسرائيل من المجتمع العربي 24377 طالبا. حسب المعطيات في العام 2008-2009 كان عدد الطلاب العرب للقب الأول 21142 طالبا فقط أي ما يعادل حوالي ال 10% من مجمل الطلاب للقب الأول في إسرائيل. وبمرور عشر سنوات أي في العام 2018 – 2019 درسوا للقب الأول 41087 طالبا عربيا والذين يشكلون 17.7% من كل الطلاب اللقب الأول في إسرائيل".


وتابع البيان: "في دراسة اللقب الثاني فأن الارتفاع هو 224% في عدد الطلاب العرب. ففي العام 2008-2009 درس 2855 طالبا عربيا في مسارات اللقب الثاني والذين شكلوا 6% من مجمل طلاب اللقب الثاني في إسرائيل، بينما في العام الدراسي 2018-2019 فأن عدد الطلاب العرب الدارسين للقب الثاني وصل الى 9247 ويشكلون 14.6% من كل طلاب اللقب الثاني في إسرائيل. في هذه السنوات طرأ كذلك ارتفاعا كبيرا في عدد الطلاب الدارسين للقب الثالث، حيث درس للقب الثالث في العام 2018-2019 ما عدده 828 طالبا عربيا بنسبة 7.1 من كل طلاب اللقب الثالث، بينما في العام 2008 – 200 وصل عدد طلاب اللقب الثالث العرب الى 380 طالبا فقط".


واختتم البيان: "الارتفاع في دمج الطلاب من المجتمع العربي هو نتيجة برنامج شمولي تفعله لجنة التخطيط والتمويل ومجلس التعليم العالي من المرحلة الثانوية وحتى الدراسة للألقاب المتقدمة: ان هذا الارتفاع الكبير هو نتيجة برنامج شمولي واسع النطاق تم تفعيله بواسطة لجنة التخطيط والتمويل ومجلس التعليم العالي في ال 8 سنوات الأخيرة. يبدأ البرنامج في مرحلة الثانوية بواسطة انكشاف للاكاديميا ويستمر بواسطة تشجيع وتقوية الطلاب خلال فترة التعليم في الاكاديميا، بدءا من السنوات التحضيرية مرورا باللقب الثاني واستمرارا للدعم في الألقاب المتقدمة، اللقب الثاني واللقب الثالث والاعلى منها وهذا حتى تعيين أعضاء طاقم اكاديمي عرب في المؤسسات" إلى هنا نصّ البيان.




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