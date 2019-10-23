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2019-10-22 22:08:00
ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء
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2019-10-22 22:06:22
بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل
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2019-10-22 21:04:04
تدريب ابناء سخنين باجواء من التفائل والامل
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الأسد في إدلب
2019-10-23 09:05:14
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الأسد في إدلب
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