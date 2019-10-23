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اخر الاخبار
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2019-10-23 11:03:02
مصابون من بينهم شابة من البعينة نجيدات بحادث قرب بوريا
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2019-10-23 10:58:15
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2019-10-23 10:53:55
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2019-10-23 10:05:24
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2019-10-23 09:58:03
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2019-10-23 08:59:45
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2019-10-23 08:47:54
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2019-10-23 06:26:49
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2019-10-23 06:24:02
حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية
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2019-10-22 22:40:44
إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو نهائيًا عن المشاركة في المسابقات الدولية
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2019-10-23 00:09:27
صاروخية كروس تقود انتفاضة ريال مدريد في التشامبيونزليج
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2019-10-22 22:08:00
ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء
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2019-10-22 22:06:22
بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل
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2019-10-22 21:04:04
تدريب ابناء سخنين باجواء من التفائل والامل
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لأول مرة.. تاكسي طائر يحلق في سماء سنغافورة
2019-10-23 09:01:18
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لأول مرة.. تاكسي طائر يحلق في سماء سنغافورة
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