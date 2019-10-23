تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-23 11:08:27 اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه |  2019-10-23 11:03:02 مصابون من بينهم شابة من البعينة نجيدات بحادث قرب بوريا |  2019-10-23 10:58:15 تركيا تعلن عدم استئناف هجومها على شمال شرق سوريا |  2019-10-23 10:53:55 مؤشر طبيعي خطير في روسيا .. الكرز يزهر في أكتوبر! |  2019-10-23 10:05:24 السجن 16 عاما على الشاب امجد جبارين من ام الفحم لمساعدته بتنفيذ عملية اطلاق نار في الاقصى |  2019-10-23 09:58:03 لأول مرة- السنة الدراسية الحالية وصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاكثر من 50000 طالبا |  2019-10-23 08:59:45 رفلين سيكلف غانتس مساء اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة |  2019-10-23 08:47:54 بملايين الجنود.. إثيوبيا تلوح بالحرب لحماية سد النهضة |  2019-10-23 06:26:49 لبنان.. المتظاهرون يدعون لإضراب عام وشل الحركة في البلاد |  2019-10-23 06:24:02 حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية |  2019-10-22 22:40:44 إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو نهائيًا عن المشاركة في المسابقات الدولية |  2019-10-23 00:09:27 صاروخية كروس تقود انتفاضة ريال مدريد في التشامبيونزليج |  2019-10-22 22:08:00 ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء |  2019-10-22 22:06:22 بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل |  2019-10-22 21:04:04 تدريب ابناء سخنين باجواء من التفائل والامل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رفلين سيكلف غانتس مساء اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة



  |     |   اضافة تعليق



 من المقرر ان يكلف رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم رسميا رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.واعلن مقر رؤساء إسرائيل ان كتاب التفويض سيسلم الى غانتس في الساعة الثامنة مساءً .



ويذكر ان كتاب التفويض يمنح المرشح مهلة 28 يوما لاكمال تشكيل  الائتلاف الجديد قابلة للتمديد ب 14 يوما اخر 




كلمات متعلقة

رفلين, سيكلف, غانتس, مساء, اليوم, بتشكيل, الحكومة, الجديدة,

تابعونــا

اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه اشكلون- وفاة الطفلة الرضيعة متأثرة بجراحها إثر تعرضها للتنكيل وتمديد اعتقال الشاب الفلسطيني المشتبه فيه 2019-10-23 | 11:08:27

توفيت في مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم الطفلة من اشكلون متأثرة بجراحها...

مصابون من بينهم شابة من البعينة نجيدات بحادث قرب بوريا مصابون من بينهم شابة من البعينة نجيدات بحادث قرب بوريا 2019-10-23 | 11:03:02

اصيب صباح اليوم الاربعاء 3 اشخاص بجراح خطيرة ومتوسطة من بينهم شابة 27 عاما من قرية...

السجن 16 عاما على الشاب امجد جبارين من ام الفحم لمساعدته بتنفيذ عملية اطلاق نار في الاقصى السجن 16 عاما على الشاب امجد جبارين من ام الفحم لمساعدته بتنفيذ عملية اطلاق نار في الاقصى 2019-10-23 | 10:05:24

حكمت المحكمة المركزبة في حيفا صباح اليوم الاربعاء على الشاب أمجد جبارين بالسجن من...

لأول مرة- السنة الدراسية الحالية وصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاكثر من 50000 طالبا لأول مرة- السنة الدراسية الحالية وصل عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاكثر من 50000 طالبا 2019-10-23 | 09:58:03

جاء في بيان صادر عن مجلس التعليم العالي :" رئيسة لجنة التخطيط والتمويل بروف يافا...

حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية 2019-10-23 | 06:24:02

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء خريفية...

ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء 2019-10-22 | 22:08:00

أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الثلاثاء، انه سيوكل الى زعيم...

بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل 2019-10-22 | 22:06:22

توجه السيد حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين-مكابيم-رعوت...

اصابتان في حادث طرق بعرعرة اصابتان في حادث طرق بعرعرة 2019-10-22 | 22:15:30

وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث طرق في بلدة عرعرة،اسفر الحادث عن إصابة شخص وصفت...

اصابة رجل وابنه خلال شجار في كفرياسيف اصابة رجل وابنه خلال شجار في كفرياسيف 2019-10-22 | 22:13:37

وصل لمركز حيان في كفر ياسيف اصابتين لرجل وإبنه احدهم بالعشرين من العمر والاخر...

سوريا- اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا سوريا- اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا 2019-10-22 | 17:00:56

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة دارت قرب بلدة عين عيسى بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص عرض ازياء تل ابيب يرون مصمم مينكوفسكي كوفية سلام الخليل شجار اطلاق نار ام الفحم طعن اصابات متوسطة شرطة اسعاف المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية نادية رزق حيفا فتاة اختفاء مفقوده الشرطة بحث تفتيش عنها الشرطة الناصرة مدرسة القفزة جراسهوبرز مؤنس دبور حفل تكريم قنبلة ساجور يدوية القاء ساحة بيت سيارة اضرار دون اصابات الشرطة قرية توفيق اغبارية ام الفحم اطلاق 21 رصاصة سيارة شقيقي مركونة حي الميدان مدينة شرطة بث مباشر دوري ابطال اوربا : بايرن بنفيكابث مباشر.دوري ابطال اورباسقوط عامل ورشة شاطئ تمريم عكا سلطة اطفاء انقاذ تخليصه الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية اهالي حي عرابة يوقفون العمر شارع رئيسي الحلو مقاول بلدية ممر مشاه تجمهر حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com