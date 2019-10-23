رفلين, سيكلف, غانتس, مساء, اليوم, بتشكيل, الحكومة, الجديدة,

من المقرر ان يكلف رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم رسميا رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.واعلن مقر رؤساء إسرائيل ان كتاب التفويض سيسلم الى غانتس في الساعة الثامنة مساءً .

ويذكر ان كتاب التفويض يمنح المرشح مهلة 28 يوما لاكمال تشكيل الائتلاف الجديد قابلة للتمديد ب 14 يوما اخر