محمد, رمضان, عاري, الصدر, وبالتاج, في, “السلطان”!,

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تعرض النجم المغربي سعد لمجرد للكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة بعد أيام...
فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة...
بعد إصدر نقابة الموسيقيين في مصر لقرارا بعدم منح ” حمو بيكا ” تصريحا بالغناء .....
كشف الفنان اللبناني راغب علامة، طرقه في اختيار متسابقين برنامج the voice والذي يشارك...
شاركت شيماء ناجي، الشقيقة الصغرى للفنانة المصرية مروة ناجي، في برنامج”...
شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي...
شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي...
حرصت الفنانة مايا دياب على التعبير عن غضبها في الشارع والمشاركة في التظاهرات التي...
كشف المنتج المصري سامح مجدي عن تعاون جديد سيجمعه بالنجم التركي جان يامان،...
ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن طلاق الفنانة...