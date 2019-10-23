هل, النوم, السريع, دليل, على, مشكلة, صحية؟,

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كشف طبيب أسنان تجميلي عن الأشياء التي يجب أن تقوم بها النساء للحفاظ على بياض...
لكل مهنة أخطار صحية، أكثرها تأبطا بالشر لكل محترف كرة قدم بعد تقاعده عن اللعبة، هي...
استشارت وكالة "إزفيستيا" أطباء روس حول عدد البيض المسموح بتناوله في اليوم أو في...
يلجأ البعض للحصول على لقاح ضد الإنفلونزا للتخفيف من احتمال الإصابة بنوبات البرد...
إنها الرابعة فجرا. أدركت المراهقة يو تشاي رين، أنها تستخدم الهاتف الذكي منذ 13 ساعة...
أظهرت دراسة حديثة أن المدخنين الحاليين أو السابقين يمكنهم درء مخاطر الإصابة أو...
أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن اللسان يعد مؤشراً على حالة الجهاز الهضمي...
يتوفر زيت السمك في أسماك السلمون التونة والسردين والهلبوت والمكاريل والقد....
يوصي أخصائيو التغذية الحديثة بعدم تعذيب النفس خلال عملية تخسيس الوزن، مع ممارسة...
أفادت دراسة أميركية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين السجائر،...