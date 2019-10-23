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زيدان: كورتوا أنقذنا.. وهازارد سيتحسن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد زين الدين زيدان، مدرب لريال مدريد، بمستوى فريقه خلال مواجهة جالطة سراي، بدوري أبطال أوروبا، مستثنيًا الثنائي إيدين هازارد وتيبو كورتوا.



وحقق ريال مدريد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد فوزه على جالطة سراي بهدف في إسطنبول، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب المباراة: "الفريق كان جيدًا جدًا، جالطة سراي أتيح له فرصتين للتسجيل، لكن كورتوا أنقذنا".


وأضاف: "كنت أرغب في إضافة هدف ثاني، من أجل زيادة الضغوط على المنافس، أعجبني تركيز الفريق من أول إلى آخر دقيقة، وكان ذلك بفضل قرب النتيجة".


وعن مشاركة الثنائي الشاب فالفيردي وروديجو، قال: "الثنائي من قوام الفريق، ويتدربان جيدًا، وبالتأكيد فرصتهم متاحة، فالفيردي جيد بشكل رائع في طريقة 4-3-3، وبالفعل قدم أداءًا جيدًا، أما رودريجو فهو يلعب مع كاستيا، لكنه ينتمي إلى الفريق الأول، أنا سعيد جدًا بما فعله ضد جالطة سراي".


أما فيما يتعلق بضغوط الفريق، فقال: "إنها كرة قدم، لقد فزنا كثيرًا وهذا ما مضى. أعرف مكاني والموقع الذي أشغله، لهذا السبب استجبنا جميعًا بشكل جيد للغاية، بذل اللاعبون مجهودًا هائلًا، وأظهرنا شخصية قوية، يجب أن نفوز عندما نأتي من الخسارة وهذا ما فعلناه".


وأشاد زيزو ببنزيما، قائلًا: "إنه يعلم أنه واحد من الكبار في الفريق، ويأخذ الأمور بشكل طبيعي، نحن جميعًا في نفس المركب وعلينا المساهمة، كريم يتخذ القرارات حاسمة ويشجع الآخرين أيضًا".


وعن مستوى هازارد في المباراة، قال: "لا أعتقد أنه محبط، لقد خلق فرصًا، ومن الوارد أن يسدد في العارضة، إنه ليس قلقًا، وسيتحسن".


وعلق زيدان على مستوى كورتوا، قائلًا: "نعم، أنا سعيد له، لقد احتاج لمباراة من هذا النوع، كلنا سعداء به، إنه حارسنا الأساسي، واليوم كان على ما يرام وتمكنا من الفوز بالمباراة".


وأتم: "رغم تأجيل الكلاسيكو، هذا الأسبوع لن يكون هادئًا أبدًا، نحن ريال مدريد، سنواصل العمل، أنا ولاعبي الفريق".




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