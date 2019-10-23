زيدان:, كورتوا, أنقذنا.., وهازارد, سيتحسن,

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كشف لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة...
حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، مساء اليوم...
كشف لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة...
لم يفاجئ وجود النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح في قائمة اللاعبين المرشحين...
كشفت صحيفة "ألموندو" الإسبانية أن برشلونة دفع 15 مليون يورو مقابل صمت أتلتيكو مدريد...
يلتقي ريال مدريد مع جالطة سراي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور...
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سعادته" من اعتماد فريقه يوفنتوس بطل إيطاليا...
تواجد الثنائي العربي محمد صلاح مهاجم ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ضمن...
بعد غياب نجم ليفربول محمد صلاح عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر...
دخل النجم المغربي، أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، دائرة...