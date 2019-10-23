أبل, تطلق, وظيفة, حظر, جديدة, بتطبيق, البريد, الإلكتروني,

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أدت موجة من الحر اجتاحت إقليم بريموريه بأقصى شرق روسيا إلى ارتفاع درجة الحرارة...
أظهرت سيدة مسنة قدرا “مذهلا” من اللياقة البدنية التي قد لا يمتلكها كثير من...
حذرت آبل المستخدمين من أن بعض أجهزتها الذكية القديمة جدا ستفقد وظائف نظام تحديد...
قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إنه يمكن زيادة الخصوصية عند استعمال تطبيق...
أبهرت شركة AEE عشاق التقنية وكشفت منذ مدة عن درون صغير متطور يمكن حمله في...
فوجئ المصور، لوتار لينتس، أثناء تنزهه في محمية "أيفل" الوطنية الواقعة في تعاونية...
أقدم رجل في الثلاثين من عمره على الانتحار وقام بتصوير الحادث على الهواء مباشرة...
يحرص الكثيرون حول العالم على شراء الخضراوات والفواكه، لكن مع الأسف، فإن قسما...
عرض الفاتيكان مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي eRosary، على صفحة منظمة "الشبكة...
من المحتمل أن يكون هاتف غلاكسي إس11 لسامسونغ أحد أول إصدارات الهواتف الذكية الكبرى...