أبل, تطلق, وظيفة, حظر, جديدة, بتطبيق, البريد, الإلكتروني,

أعلنت شركة أبل إطلاق وظيفة جديدة لحظر المرسلين المزعجين في تطبيق البريد الإلكتروني (Mail) على هواتف آيفون وحواسيب آيباد.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الوظيفة الجديدة المتوفرة لنظام تشغيل الهواتف الذكية آي أو إس 13 ونظام تشغيل الحواسيب اللوحية "آيباد أو إس" الجديد تتيح إمكانية حظر المرسلين المزعجين بتطبيق البريد الإلكتروني، وذلك عن طريق النقر على عنوان المرسل ذي الخلفية الزرقاء وتحديد الخيار "احجب جهة الاتصال هذه" (Block this Contact)، ثم تأكيد الخطوة مرة أخرى.وبعد القيام بذلك، تتم الإشارة إلى الرسائل الواردة من هذا المصدر على أنها محظورة، أو يتم توجيهها مباشرة إلى سلة المهملات.ويمكن القيام بذلك من خلال التوجه إلى "الإعدادات" (Settings)، ثم "بريد" (Mail)، بعد ذلك مرر إلى أسفل حتى تصل إلى "خيارات المرسل المحجوب" (Blocked Sender Options)، ثم انقر على "انقل إلى سلة المهملات" (Move to Trash)، وبهذه الخطوة فإن الرسائل التي ستصلك من المرسلين المحظورين ستنتقل تلقائيا إلى مجلد سلة المهملات في تطبيق البريد.أما لإزالة المرسل من قائمة الأسماء المحظورة فتوجه إلى "إعدادات" (Settings) ثم "بريد" (Mail) ثم "محجوب" (Blocked)، اضغط إلى اليمين على اسم المرسل، ثم انقر على "إزالة الحجب" (Unclock).