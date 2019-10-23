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بملايين الجنود.. إثيوبيا تلوح بالحرب لحماية سد النهضة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من أن بلاده "ستحشد الملايين" إذا اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الإثيوبي، لكنه قال إن المفاوضات وحدها تحل الخلاف الراهن.



وجاءت تصريحات آبي أحمد خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي اليوم الثلاثاء، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.


وشدد أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع "ممتاز"، حسب تعبيره.


وانهارت المحادثات بين مصر وإثيوبيا هذا الشهر بشأن المشروع الذي تقدر قيمته بخمسة مليارات دولار، وهو الأكبر من نوعه في أفريقيا، واكتمل 70% من إنشاءاته. 




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