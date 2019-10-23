لبنان.., المتظاهرون, يدعون, لإضراب, عام, وشل, الحركة, في, البلاد,

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أبلغت الولايات المتحدة تركيا أن القوات الكردية أكملت انسحابها من المنطقة الآمنة...
حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من أن بلاده "ستحشد الملايين" إذا اضطرت لخوض حرب...
أعلن الاتحاد الدولي للجودو مساء اليوم عن إيقاف الاتحاد الإيراني للعبة نهائيًا عن...
قال نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن بعض الجماعات السياسية...
قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لص سرق المعامل...
قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات...
أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر...
تدخل الاحتجاجات في لبنان، الثلاثاء، يومها السادس على التوالي وسط تمسك المتظاهرين...
نفت الرئاسة اللبنانية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تدهور صحة رئيس البلاد،...
اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان حكومته صادقت على خطة الإصلاحات...