لبنان.., المتظاهرون, يدعون, لإضراب, عام, وشل, الحركة, في, البلاد,

دعا المتظاهرون في لبنان للإضراب العام اليوم الأربعاء وقطع الطرق وشل الحركة في كل مناطق البلاد . وطالب المحتجون في بيان لهم بالنزول إلى الشوارع حتى تحقيق كل المطالب.

يأتي هذا بينما تواصلت في العاصمة اللبنانية وعدة مناطق اخرى تظاهرات حاشدة منددة بالفساد ومطالبة بالتغيير السياسي وذلك لليوم السادس على التوالي.ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف في السلطة بكل السبل أن تخفف من حجمها، أو تقلل من تسليط الضوء عليها.فقد ذكرت مصادر لبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع. كما أكد إعلاميون إجراء اتصالات رئاسية لنفس الغرض.