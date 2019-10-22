إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو نهائيًا عن المشاركة في المسابقات الدولية

أعلن الاتحاد الدولي للجودو مساء اليوم عن إيقاف الاتحاد الإيراني للعبة نهائيًا عن المشاركة في المسابقات، بسبب رفضه مواجهة لاعبيه لنظرائهم من إسرائيل. وبات بالتالي مهددا بالغياب عن دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو الصيف المقبل. وكان الاتحاد الدولي أوقف إيران مؤقتا في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، وأكد اليوم إيقافه إلى أجل غير مسمى لإرغامه أحد لاعبيه على الخسارة لتفادي مواجهة محتملة مع اللاعب الإسرائيلي ساغي موكي في بطولة العالم في طوكيو في آب/أغسطس الماضي. وكان سعيد مُلايي، بطل العالم 2018 لوزن تحت 81 كلغ، واجه بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي، ضغوطًا من السلطات الرياضية الإيرانية بعد بلوغه مراحل متقدمة في منافسات بطولة 2019، تفاديا لمواجهة الإسرائيلي ساغي موكي. وخسر مُلايي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية في النهائي.