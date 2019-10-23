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صاروخية كروس تقود انتفاضة ريال مدريد في التشامبيونزليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل توني كروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، ليمنح الميرنجي الانتصار الأوروبي الأول هذا الموسم.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.
صاروخية كروس تقود انتفاضة ريال مدريد في التشامبيونزليج




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