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ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الثلاثاء، انه سيوكل الى زعيم تحالف "كحول لافان" بيني غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية غدا الاربعاء.  ويواجه ريفلين تحديا كبيرا في محاولته انقاذ بلاده من المأزق السياسي الذي تعيشه في ظل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة بعد انتخابات 17 أيلول/سبتمبر المتعثرة.وللمرة الثانية بعد انتخابات نيسان/أبريل لم ينجح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في تشكيل تحالف أغلبية.  وأبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي مساء الإثنين عدم تمكنه من تشكيل الحكومة، وعليه يعتزم ريفلين الطلب من غانتس محاولة القيام بذلك. ولكن أمام غانتس مهمة صعبة.وقال ريفلين الذي سبق أن ترأس الكنيست الإسرائيلي وتوصف علاقته بنتنياهو بالمضطربة، إنه سيبذل قصارى جهده لمنع إجراء انتخابات تشريعية ثالثة.
ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء




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