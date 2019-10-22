بيباس:سنمول, ثلث, تكلفة, مخططات, للحداثة, وتدعيم, البنايات, في, الضواحي, على, أن, تقوم, الحكومة, بإتمام, عملية, التمويل,

كلمات متعلقةبيباس:سنمول, ثلث, تكلفة, مخططات, للحداثة, وتدعيم, البنايات, في, الضواحي, على, أن, تقوم, الحكومة, بإتمام, عملية, التمويل,
أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الثلاثاء، انه سيوكل الى زعيم...
وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث طرق في بلدة عرعرة،اسفر الحادث عن إصابة شخص وصفت...
وصل لمركز حيان في كفر ياسيف اصابتين لرجل وإبنه احدهم بالعشرين من العمر والاخر...
افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة دارت قرب بلدة عين عيسى بين...
يشارك العشرات من اهالي مدينة الناصرة والمنطقة بمظاهرة دعت لها لجنة المتابعة امام...
لا يزال الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا يصارع من اجل انقاذ حياة الرضيعة البالغة من...
عقدتْ لجنةُ مُتابعة قضّايا التَعليم العربي والمجلس التّربوي العربي يوم أمس...
لقيت الشابة ضحى سلامة بالعشرينات من عمرها من قلنسوة مصرعها واصيب شخصين اخرين...
أعرب زعيم تحالف "ابيض وازرق" بني غانتس عن تفاؤله بامكانية تشكيل حكومة جديدة، بعد...
شارك العدّاء الفلسطيني محمد القاضي، في ماراثون امستردام الدولي ممثلا لفلسطين...