تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-22 22:40:44 إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو نهائيًا عن المشاركة في المسابقات الدولية |  2019-10-23 00:09:27 صاروخية كروس تقود انتفاضة ريال مدريد في التشامبيونزليج |  2019-10-22 22:08:00 ريفلين يوكل إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة الاربعاء |  2019-10-22 22:06:22 بيباس:سنمول ثلث تكلفة مخططات للحداثة وتدعيم البنايات في الضواحي على أن تقوم الحكومة بإتمام عملية التمويل |  2019-10-22 21:04:04 تدريب ابناء سخنين باجواء من التفائل والامل |  2019-10-22 22:15:30 اصابتان في حادث طرق بعرعرة |  2019-10-22 22:13:37 اصابة رجل وابنه خلال شجار في كفرياسيف |  2019-10-22 17:00:25 حليمة بولند تصدم الجميع بفستان أبيض وحفل زفاف بحضور الدكتورة خلود |  2019-10-22 17:00:41 الكشف عن مسببات مرض خطير يتربص بمحترفي كرة القدم |  2019-10-22 17:00:04 مودريتش يفضل صلاح على هازارد |  2019-10-22 17:00:56 سوريا- اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا |  2019-10-22 15:18:32 صور - المئات في المظاهرة القطرية ضد العنف امام مقر شرطة لواء الشمال في الناصرة |  2019-10-22 14:45:01 لبنان.. الانتفاضة مستمرة وتعديل وزاري يُحسم خلال أيام |  2019-10-22 13:56:00 تمديد اعتقال الزوجين المشتبهين بالتنكيل والإهمال بطفلتهما |  2019-10-22 13:04:09 جهاز التربيّة والتّعليم في مواجهة العنف في المجتمع العربي: " قُدسيّة الحيّاة أولاً، مسؤوليتنا جميعًا " |

الرئيسية | رياضة محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تدريب ابناء سخنين باجواء من التفائل والامل



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اقام فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة الممتازة تدريباته المكثفة بعد ظهر اليوم الثلاثاء تحت اشراف المدرب سليمان زبارقة ومساعده اشرف العال باجواء من التفائل والامل استعدادا لملاقاة فريق بيتار تل ابيب بات يم يوم الجمعة القادم بتركيبة كاملة دون اصابات او بطاقات صفر او حمر  والامل معقود العودة من المباراة بالنقاط الثلاث.





كلمات متعلقة

تدريب, ابناء, سخنين, باجواء, من, التفائل, والامل,

تابعونــا

تأجيل مباراة القمة بين مكابي الرينة وعيروني نيشر بسبب الأمطار تأجيل مباراة القمة بين مكابي الرينة وعيروني نيشر بسبب الأمطار 2019-10-15 | 21:12:40

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بالعواصف في تأجيل المباراة بين فريقي...

فوز مستحق لبلدي عرابة على مكابي البعينة النجيدات 1:3 فوز مستحق لبلدي عرابة على مكابي البعينة النجيدات 1:3 2019-10-12 | 07:00:14

حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا مستحقا على فريق مكابي البعينة النجيدات بثلاثية...

فوز بيتي اول لابناء سخنين على كفر قاسم 1:2 فوز بيتي اول لابناء سخنين على كفر قاسم 1:2 2019-09-17 | 08:14:48

حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزه البيتي الاول على استاد الدوحة امام فريق النادي...

فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 2019-09-06 | 06:13:23

انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...

فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 2019-09-06 | 06:13:23

انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...

اقالة المدرب طال بنين من مكابي الاخاء الناصرة‎ اقالة المدرب طال بنين من مكابي الاخاء الناصرة‎ 2019-08-27 | 13:39:52

في جلسة بين ادارة فريق مكابي الاخاء الناصرة ومدرب الفريق تال بنين اتفق الطرفان...

النصراوي مؤنس دبور يتوج بجائزة أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 -2019 ويستعد للقاء اسبانيول مساء الاحد النصراوي مؤنس دبور يتوج بجائزة أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 -2019 ويستعد للقاء اسبانيول مساء الاحد 2019-08-15 | 10:11:31

تم مؤخرا في اشبيلية الاسبانية , تتويج اللاعب ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية...

منتخب السباحه سخنين يحصد الميداليه البرونزيه منتخب السباحه سخنين يحصد الميداليه البرونزيه 2019-08-03 | 14:26:05

حقق فريق السباحه سخنين بسباق ال ٥٠ متر سباحة صدر في سباق نهائيات الدوله الذي اجري...

بدارنة ومحاميد يوقعان في ڤينتيرتور السويسري بدارنة ومحاميد يوقعان في ڤينتيرتور السويسري 2019-07-04 | 12:01:44

وقع اللاعب محمد بدارنة (ميدو) ابن ال23 عاما من سكان مدينة سخنين وقّع مؤخرا في فريق...

اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ 2019-06-26 | 10:12:36

في سابقه فريدة من نوعها - تم توثيق رابطة عربلاوغرانا (رابطة مشجعين برشلونة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد مصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف اتهام شاب الشمال قتل والدته لانه شك انها على علاقة برجل اخر مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس الحركة الاسلامية تحريض مؤتمر صحفي الناصرة فندق الشيخ رائد صلاح المتابعة لجنة بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت تفتيش عمال المشهد سكين مطبخ فواكه ازفلت انبطاح شارع يوكنعام اسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة انفجار سيارة الخضيرة توثيق شاهدوا لحظة اصابة مواطنين اصابات حادث طرق تراكتورون سيارة تجارية نقل اصابات مستشفى الشرطة باقة الغربية شارع اصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع داعش خلية تشكيل الناصرة شبان 5 عائلة سليمان المحكمة موسى بصول عبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com