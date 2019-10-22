تدريب, ابناء, سخنين, باجواء, من, التفائل, والامل,

اقام فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة الممتازة تدريباته المكثفة بعد ظهر اليوم الثلاثاء تحت اشراف المدرب سليمان زبارقة ومساعده اشرف العال باجواء من التفائل والامل استعدادا لملاقاة فريق بيتار تل ابيب بات يم يوم الجمعة القادم بتركيبة كاملة دون اصابات او بطاقات صفر او حمر والامل معقود العودة من المباراة بالنقاط الثلاث.