تدريب, ابناء, سخنين, باجواء, من, التفائل, والامل,

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بالعواصف في تأجيل المباراة بين فريقي...
حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا مستحقا على فريق مكابي البعينة النجيدات بثلاثية...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزه البيتي الاول على استاد الدوحة امام فريق النادي...
انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...
انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...
في جلسة بين ادارة فريق مكابي الاخاء الناصرة ومدرب الفريق تال بنين اتفق الطرفان...
تم مؤخرا في اشبيلية الاسبانية , تتويج اللاعب ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية...
حقق فريق السباحه سخنين بسباق ال ٥٠ متر سباحة صدر في سباق نهائيات الدوله الذي اجري...
وقع اللاعب محمد بدارنة (ميدو) ابن ال23 عاما من سكان مدينة سخنين وقّع مؤخرا في فريق...
في سابقه فريدة من نوعها - تم توثيق رابطة عربلاوغرانا (رابطة مشجعين برشلونة في...