اصابتان في حادث طرق بعرعرة

وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث طرق في بلدة عرعرة،اسفر الحادث عن إصابة شخص وصفت إصابته بالمتوسطة. واستدعيت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، فيما نقل على اثرها إلى مستشفى هيلل يافة في الخضيرة لمتابعة العلاج. ومن جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.