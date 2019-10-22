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اصابة رجل وابنه خلال شجار في كفرياسيف



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وصل لمركز حيان في كفر ياسيف اصابتين لرجل وإبنه احدهم بالعشرين من العمر والاخر بالخمسينات من العمر اثر تعرضهم لشجار في كفر ياسيف وصفت اصابتهم بالمتوسطة.


بعد تقديم العلاج الأولي تم نقلهم لمستشفى نهريا لإستكمال العلاج.

اصابة رجل وابنه خلال شجار في كفرياسيف




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