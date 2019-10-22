تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-22 17:00:25 حليمة بولند تصدم الجميع بفستان أبيض وحفل زفاف بحضور الدكتورة خلود |  2019-10-22 17:00:41 الكشف عن مسببات مرض خطير يتربص بمحترفي كرة القدم |  2019-10-22 17:00:04 مودريتش يفضل صلاح على هازارد |  2019-10-22 17:00:56 سوريا- اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا |  2019-10-22 15:18:32 صور - الناصرة:انطلاق مسيرة سيارات محملة بتوابيت رمزية رفضا للعنف والجريمة |  2019-10-22 14:45:01 لبنان.. الانتفاضة مستمرة وتعديل وزاري يُحسم خلال أيام |  2019-10-22 13:56:00 تمديد اعتقال الزوجين المشتبهين بالتنكيل والإهمال بطفلتهما |  2019-10-22 13:04:09 جهاز التربيّة والتّعليم في مواجهة العنف في المجتمع العربي: " قُدسيّة الحيّاة أولاً، مسؤوليتنا جميعًا " |  2019-10-22 14:39:52 قلنسوة - مصرع الشابة ضحى سلامة بحادث طرق في الضفة الغربية وهي في طريقها لزيارة شقيقها بالمستشفى |  2019-10-22 12:33:02 غانتس يستعد للتكليف: نستطيع تشكيل حكومة |  2019-10-22 12:31:52 الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض |  2019-10-22 11:33:48 العدّاء الفلسطيني محمد القاضي يشارك في ماراثون امستردام الدولي |  2019-10-22 11:21:26 موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي |  2019-10-22 11:18:35 انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق |  2019-10-22 11:02:04 طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حليمة بولند تصدم الجميع بفستان أبيض وحفل زفاف بحضور الدكتورة خلود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند أحدث ضجة كبيرة في أوساطهم.  وظهرت فيه وهي ترتدي فستان الزفاف خلال حفل كبير ولوحظ حضور الدكتورة خلود التي جلست إلى جانبها وقدمت لها التهنئة.

 وشاهد المقطع المصور عدد كبير جداً من الناشطين وطرحت الكثير من التساؤلات عن حقيقة زواجها، ولكن في الحقيقة الامر لا يتعدى كونه إعلان لاحدى صالونات التجميل.واعتبر بعضهم أنه مجرد استعراض تقوم به الإعلامية كعادتها وتعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الاعلانات.  ويذكر أن أحد الحسابات التابعة للإعلامية أعاد نشر صور التقطت خلال المناسبة من دون اضافة اي توضيح. وتساءل الكثيرون مجدداً عن صحة زواجها وعن هوية العريس.ويشار إلى أن حليمة أثارت الجدل في وقت سابق بسبب فيديو نشر على عدد من حسابات “إنستغرام” وظهرت فيه وهي تقوم بالتصوير في صالة للأفراح وسط عدد من الرجال الذين أثاروا بتعليقاتهم الجدل في أوساط المتابعين.
حليمة بولند تصدم الجميع بفستان أبيض وحفل زفاف بحضور الدكتورة خلود




كلمات متعلقة

حليمة, بولند, تصدم, الجميع, بفستان, أبيض, وحفل, زفاف, بحضور, الدكتورة, خلود,

تابعونــا

بعد أزمة حمو بيكا .. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان بعد أزمة حمو بيكا .. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان 2019-10-22 | 14:45:58

بعد إصدر نقابة الموسيقيين في مصر لقرارا بعدم منح ” حمو بيكا ” تصريحا بالغناء .....

راغب علامة: تحكمني العاطفة أحيانا في The Voice راغب علامة: تحكمني العاطفة أحيانا في The Voice 2019-10-22 | 12:37:50

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، طرقه في اختيار متسابقين برنامج the voice والذي يشارك...

شقيقة فنانة معروفة مشتركة في “ذا فويس” شقيقة فنانة معروفة مشتركة في “ذا فويس” 2019-10-22 | 11:00:32

شاركت ​شيماء ناجي​، الشقيقة الصغرى للفنانة المصرية ​مروة ناجي​، في برنامج”...

زينة بإطلالة جريئة في حفل زفاف نجل هاني شاكر.. صور زينة بإطلالة جريئة في حفل زفاف نجل هاني شاكر.. صور 2019-10-22 | 08:52:14

شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي...

زينة بإطلالة جريئة في حفل زفاف نجل هاني شاكر.. صور زينة بإطلالة جريئة في حفل زفاف نجل هاني شاكر.. صور 2019-10-22 | 08:52:14

شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي...

مايا دياب تتظاهر وترقص على سطح سيارتها.. مايا دياب تتظاهر وترقص على سطح سيارتها.. 2019-10-21 | 13:05:32

حرصت الفنانة مايا دياب على التعبير عن غضبها في الشارع والمشاركة في التظاهرات التي...

النجم التركي جان يامان بطل مسلسل مصري.. صورة النجم التركي جان يامان بطل مسلسل مصري.. صورة 2019-10-21 | 10:28:02

كشف المنتج المصري ​سامح مجدي​ عن تعاون جديد سيجمعه بالنجم التركي ​جان يامان،​...

ما حقيقة طلاق أصالة وطارق العريان​ بسبب نسرين طافش؟ ما حقيقة طلاق أصالة وطارق العريان​ بسبب نسرين طافش؟ 2019-10-21 | 08:51:38

ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن طلاق الفنانة...

حليمة بولند بعد شق نفنوفها: “حاسة اني سأبكي” حليمة بولند بعد شق نفنوفها: “حاسة اني سأبكي” 2019-10-19 | 15:09:40

أثارت المذيعة الكويتية حليمة بولند ضجة وسخرية كبيرة بعد نشرها مقطع فيديو عبرت فيه...

ياسر جلال: الإمكانات الجسدية مهمة للفنان ياسر جلال: الإمكانات الجسدية مهمة للفنان 2019-10-18 | 11:00:03

حقق الفنان المصري ياسر جلال، نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية وقدم عدد من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةشارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها محمود خديجة السجن بلدية قلنسوة رئيس بلدية ابتزاز تهديد ادانته تمديد اعتقال مشتبه نشأت ملحم مساعدة شاب عرعره عملي تل ابيب حي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحجسر الزرقاء اطلاق نار اصابة بالغة مستشفى الشرطة سائق سخنين توقيف حاجز باقة الغربية مفرقعات 10 كراتين العاب ناريةرضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام اصابة شاب متوسطة تعرضه طعن حادث مستشفى قرية نحف تحقيق شرطة اسعاف اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرحرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com