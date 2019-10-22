مودريتش, يفضل, صلاح, على, هازارد,

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لم يفاجئ وجود النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح في قائمة اللاعبين المرشحين...
كشفت صحيفة "ألموندو" الإسبانية أن برشلونة دفع 15 مليون يورو مقابل صمت أتلتيكو مدريد...
يلتقي ريال مدريد مع جالطة سراي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور...
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سعادته" من اعتماد فريقه يوفنتوس بطل إيطاليا...
تواجد الثنائي العربي محمد صلاح مهاجم ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ضمن...
بعد غياب نجم ليفربول محمد صلاح عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر...
دخل النجم المغربي، أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، دائرة...
يبدو أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان بات في موقف لا يحسد عليه، بعدما...
كثف نادي برشلونة مؤخرًا مراقبته لنجم دولي مغربي، تحسبًا لضمه في الفترة المقبلة،...
يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن...