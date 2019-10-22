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مودريتش يفضل صلاح على هازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن عام 2019.

وتم الإعلان، أمس الإثنين، عن 30 مرشحًا للتنافس على الكرة الذهبية هذا العام، حيث جاء في مقدمتهم ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني (ليفربول) وإيدين هازارد (ريال مدريد).
وقال مودريتش، في تصريحات لـ"فرانس فوتبول": "أعتقد أن الاختيارات ستكون محدودة للتنافس على نيل الجائزة".
ويعد مودريتش هو آخر من حصل على جائزة الكرة الذهبية، وكان ذلك في عام 2018.
وأضاف: "بالنسبة لي سأختار 4 لاعبين لنيل الكرة الذهبية وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.. حظ سعيد لهم". وشهدت اختيارات مودريتش استبعاد زميله هازارد وماني نجم الريدز من ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية.
مودريتش يفضل صلاح على هازارد




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