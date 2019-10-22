سوريا- اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة دارت قرب بلدة عين عيسى بين قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، وبين الفصائل الموالية لتركيا. وأضاف ان المسلحين الاكراد تمكنوا من استعادة قريتين في المنطقة. وفي سياق ذي صلة حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من استئناف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، اذا لم تنسحب القوات الكردية حسبما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة. ورفض اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد فترة وقف اطلاق النار التي سينتهي سريان مفعولها الساعة العاشرة ليلا. ووردت اقوال اردوغان قبيل توجهه الى منتجع سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.