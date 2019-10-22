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صور - الناصرة:انطلاق مسيرة سيارات محملة بتوابيت رمزية رفضا للعنف والجريمة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق





يشارك العشرات من اهالي مدينة الناصرة والمنطقة بمظاهرة دعت لها لجنة المتابعة امام مركز الشرطة في الناصرة .


المتظاهرون حملوا الشعارات المنددة بالعنف مشيرا باصابع الاتهام بالتقاعس للشرطة مطالبين اياها بالعمل اكثر وبجدية لمكافحة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وجمع الاسلحة غير المرخصة .


وشهدت مدينة الناصرة مسيرة سيارات تحمل توابيت رمزية , جابت شوارع المدينة استنكارا للجريمة والعنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي .




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