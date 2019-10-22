صور - الناصرة:انطلاق مسيرة سيارات محملة بتوابيت رمزية رفضا للعنف والجريمة

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لا يزال الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا يصارع من اجل انقاذ حياة الرضيعة البالغة من...
عقدتْ لجنةُ مُتابعة قضّايا التَعليم العربي والمجلس التّربوي العربي يوم أمس...
لقيت الشابة ضحى سلامة بالعشرينات من عمرها من قلنسوة مصرعها واصيب شخصين اخرين...
أعرب زعيم تحالف "ابيض وازرق" بني غانتس عن تفاؤله بامكانية تشكيل حكومة جديدة، بعد...
شارك العدّاء الفلسطيني محمد القاضي، في ماراثون امستردام الدولي ممثلا لفلسطين...
تظاهر اعضاء وموظفي مجلس محلي الرينة صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على الاعتداء على...
اصيب ظهر اليوم الثلاثاء سائق شاحنة باصابات متوسطة اثر انقلابها في منطقة تشيك بوست...
اعتقلت الشرطة بالتعاون مع مندوبين ومراقبين من سلطة جماية الطبيعة شابا 35 عاما من...
هل تكون الساعة ساعةً ما بعد الظهر وتسرعون في العودة من العمل، وأخذ الأولاد،...
لاول مرة منذ 20 عاما، وكجزء من جهود بيني غانتس زعيم تحالف "ازرق ابيض" لتشكيل الحكومة...