صور - الناصرة:انطلاق مسيرة سيارات محملة بتوابيت رمزية رفضا للعنف والجريمة

يشارك العشرات من اهالي مدينة الناصرة والمنطقة بمظاهرة دعت لها لجنة المتابعة امام مركز الشرطة في الناصرة .المتظاهرون حملوا الشعارات المنددة بالعنف مشيرا باصابع الاتهام بالتقاعس للشرطة مطالبين اياها بالعمل اكثر وبجدية لمكافحة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وجمع الاسلحة غير المرخصة .وشهدت مدينة الناصرة مسيرة سيارات تحمل توابيت رمزية , جابت شوارع المدينة استنكارا للجريمة والعنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي .

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