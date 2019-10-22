بعد, أزمة, حمو, بيكا, .., ياسمين, الخطيب, تهاجم, محمد, رمضان,

بعد إصدر نقابة الموسيقيين في مصر لقرارا بعدم منح ” حمو بيكا ” تصريحا بالغناء .. خرجت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” لتشن هجوما على نقابة الموسيقيين والتي يرأسها الفنان ” هاني شاكر ” .

ودافعت ياسمين الخطيب عبر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن حفلات المهرجانات الشعبية .فكتبت قائلة : ” أغاني المهرجانات فن شعبي يعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري ” .وأضافت : ” المهرجانات فن الغلابة وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه بحجة إفساد الذوق العام ” .وتابعت حديثها مشيرة إلى الفنان محمد رمضان قائلة : ” قرار منع الحفلات إذا كانت أسبابه أمنية فعلى المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضا لأنها تجتذب نفس الجمهور ” .أما عن قرار منع الحفلات، فإذا كانت أسبابه أمنية، على المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضاً، لأنها تجتذب نفس الجمهور.واختتمت ياسمين الخطيب تغريدتها فكتبت : ” ‏وبعدين تعالى هنا مين فينا مابيسمعش ” مافيش صاحب يتصاحب ” ولا ” تبقى معدية ” ولا ولا .. ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي له أغنية اسمها ” يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا ” قال ذوق عام قال .. ده انتو فيكو العبر ” .