شاهدوا - مسنة تجتاز تحدي الضغط في عمر 84 عاما

أظهرت سيدة مسنة قدرا “مذهلا” من اللياقة البدنية التي قد لا يمتلكها كثير من الشباب، بعدما استطاعت أن تؤدي حركة رياضية بمرونة كبيرة رغم عمرها البالغ 84 عاما.

وبحسب ما نقلت شبكة “إي بي سي” الإخبارية، فإن ماجي ديسانتي، التي خدمت الجيش الأميركي في حرب فيتنام وتوجت برتبة “مقدم”، قامت بتمرين الضغط قبل ركوب الطائرة، في إطار رحلة فخرية إلى واشنطن لزيارة عدد من النصب التذكارية.ودخلت العسكرية القديمة في تحد مع عنصر من إدارة أمن النقل الأميركية، فقام الاثنان بالنزول أرضا، وأنجزا تمرين الضغط من 7 مرات صعودا وهبوطا.وعملت ديسانتي ممرضة عسكرية خلال حرب فيتنام، وكانت تستعد إلى السفر من أريزونا وهي ترتدي بذلتها العسكرية.وحين انتهت من تمرين الضغط، تلقت العسكرية السابقة مساعدة بسيطة حتى تنهض، وسط إعجاب كبير بما أنجزته.وقال معلقون إنهم يأملون أن يظلوا في صحة مماثلة حين يتقدم بهم العمر إلى الثمانين، فيما قال طرفاء آخرون إن بعض الناس لا يستطيعون أداء تمرين الضغط حتى في فترة الشباب.