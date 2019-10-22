الماء, البارد, أو, المغلي.., أيهما, أفضل, لطهي, المعكرونة؟,

أثارت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلاً على الإنترنت فيما إذا كان الماء البارد أو المغلي أفضل لطهي المعكرونة.

وبدأ الجدل بين مستخدمي تويتر، بعد أن نشر رجل تغريدة قال فيها إن زوجته تضيف المعكرونة غير المطهوة إلى الماء البارد، ومن ثم تشغل الموقد لغلي الماء.وسرعان ما تعرضت هذه الطريقة للانتقاد من أنصار الطريقة التقليدية، التي تعتمد على غلي الماء، ومن ثم إضافة المعكرونة، لكن ألتون براون الطالب المختص في علوم الأغذية، أبدى إعجابه بهذه الطريقة، وقال إنه من الجيد طهي المعكرونة في الماء البارد.ويقول براون إن طهي المعكرونة في الماء البارد أسرع، ويستخدم كمية أقل من الماء، ويعطي نفس النتيجة.لكن خبراء الطهي والتغذية لهم رأي آخر، حيث اتفق مدربو الطهي في المركز الدولي للطهي في نيويورك على أن من الممكن طهي المعكرونة في الماء البارد، لكنهم تساءلوا عن سبب رغبة البعض في فعل ذلك.وشرح كلودي مان، الأستاذ الفخري في الهندسة الكيماوية بجامعة برشلونة ومؤلف كتاب علم الطبخ "عندما توضع المعكرونة الجافة في الماء، تدخل المياه إلى مسام المعكرونة. وسيخترق الماء الساخن المسام بشكل أسرع من الماء البارد، لأنه يحتوي على لزوجة أقل وتوتر سطحي أقل".إضافة إلى ذلك، يمكن للمياه فصل جزيئات الأميلوز والأميلوبكتين عن نشاء المعكرونة، وينتج عن طهي المعكرونة التحلل المائي لهذه الجزيئات، والذي يجب أن يتم عند درجة حرارة أعلى من 80 درجة مئوية، وهذا سبب آخر يدعو لاستخدام الماء المغلي، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.