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صلاح ومحرز.. أيهما الأوفر حظا للتتويج بالكرة الذهبية؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يفاجئ وجود النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح في قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية أحدا، فتألقهما خلال 2019 كان واضحا للجميع، ولكن من منهما يعتبر الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية، استنادا على الأرقام؟



وحقق الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، وفرة من الألقاب الفردية والجماعية، الأمر الذي جعلهم النجمين العربيين الأبرز في العالم حاليا.

ولكن من منهما يتفوق على الآخر، ويعتبر الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية، وفقا للإنجازات والأرقام؟

الإنجازات المحلية

لا مجال للشك أن رياض محرز وناديه مانشستر سيتي، وهو بالتأكيد زعيم إنجلترا الموسم الماضي، فمحرز خرج من الموسم متوجا "بالثلاثية" التاريخية، - الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وعلى الرغم من إنجازات محرز الكبيرة مع ناديه، إلا أن مشاركته لم تكن بنفس كثافة صلاح، الذي شارك في جميع مباريات ناديه بالدوري، والبالغة 38 مباراة، مقابل 27 مشاركة لمحرز.


دوري الأبطال


نجح محمد صلاح وزملاءه في ليفربول، بقيادة الريدز للقب الأغلى، بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما خرج محرز وناديه السيتي من ربع نهائي البطولة أمام توتنهام.




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